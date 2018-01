* Tài xế “phong tỏa” 6 làn thu phí Trạm T2 Cần Thơ

Theo lực lượng CSGT tuần tra, sau khoảng 60 phút thì tình trạng ùn ứ kéo dài mỗi chiều đến hơn 2 km. Lực lượng công an của Bình Thuận có mặt rất đông tại Trạm BOT Sông Phan thời điểm kẹt xe, nhưng không can thiệp vào việc dùng tiền lẻ mua vé của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho biết đã chỉ đạo cho xả trạm ngay để giải quyết tình trạng kẹt xe qua khu vực này.

tin liên quan Lại náo loạn tại Trạm BOT Sông Phan, Cần Thơ, Sóc Trăng

Đến khoảng 16 giờ 50, gác chắn của Trạm Sông Phan mới nhấc lên cho xe qua tự do. Nhưng cũng phải mất gần 30 phút dòng xe hai chiều mới giải phóng hết. Đây là lần thứ 4, kể từ ngày 13.1, BOT Sông Phan phải xả trạm.

Người dân gần trạm vẫn đồng nhất yêu cầu trạm này phải giảm 100% cho họ. Trong khi Tổng công ty 319 (chủ đầu tư Trạm BOT Sông Phan) cho biết giảm 40 - 50% giá vé cho xe của dân địa phương là “phương án giảm đã hết cỡ”. Trạm BOT Sông Phan của Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) thu phí cho dự án nâng cấp mở rộng đoạn đường QL1 từ Đồng Nai ra Bình Thuận (dài 130 km). Người dân cho rằng họ chỉ đi vài ki lô mét nhưng phải đóng tiền cho suốt chiều dài dự án là vô lý, nên liên tục phản ứng từ ngày 6.1 đến nay.

Lúc 22 giờ hôm qua, do tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ qua trạm gây kẹt xe, sau 30 phút, Trạm BOT Sông Phan cho xả trạm lần thứ 2 trong ngày.

Tương tự, chiều 14.1, hàng loạt ô tô cho xe vào án ngữ các làn thu phí tại Trạm T2 nằm trên QL91 (thuộc dự án BOT 91), buộc phải xả trạm để giải tỏa ùn tắc giao thông. Các tài xế yêu cầu nhân viên giải thích mức thu phí.

tin liên quan Hỗn loạn tại BOT Sóc Trăng bước sang ngày thứ 4

Tài xế cho rằng, phương tiện sử dụng tuyến đường chưa đến 100 m trên QL91 nhưng đóng phí cho toàn tuyến là không hợp lý. Sau khoảng 15 phút kẹt xe, Trạm T2 đã xả tất cả các làn thu phí để giải quyết ùn tắc cho đến khi thông thoáng mới thu phí trở lại.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống thông tin, từ mấy tháng trước Bộ GTVT đã họp với tỉnh An Giang, Kiên Giang, TP.Cần Thơ tìm hướng xử lý và đang được cơ quan chức năng giải quyết. Vấn đề này không thể giải quyết ngay được mà cần có thời gian, tài xế cũng nên tôn trọng việc này.

“Phương án Bộ GTVT đưa ra là không dời Trạm T2 mà sẽ làm thêm tuyến đường tránh. Tài xế đi từ An Giang về Kiên Giang và ngược lại sẽ lưu thông vào tuyến tránh mà không phải qua Trạm T2. Chính quyền địa phương chỉ can thiệp khi nào xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, những việc khác Bộ GTVT và chủ đầu tư có hướng xử lý, giải quyết”, ông Thống cho hay.

Trước đó, UBND tỉnh An Giang cũng đã có kiến nghị di dời Trạm T2.



Quế Hà - Mai Trâm