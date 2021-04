Làm căn cước công dân gắn chip, chưa thu hồi sổ hộ khẩu giấy

Theo đại diện PC06, đến ngày 8.4, Công an TP.HCM đã tiếp nhận 953.784 hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử /4.194.653 nhân khẩu trong diện cấp CCCD (trong đó 2.748.754 nhân khẩu thường trú, 1.445.899 nhân khẩu tạm trú), đạt tỷ lệ 22,7%. Đã hoàn chỉnh 82.485 thẻ CCCD có gắn chip để trả cho công dân.

Công an TP.HCM chạy nước rút làm căn cước công dân gắn chip đến tận khuya

Lãnh đạo PC06 tái khẳng định, chip gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân; việc tích hợp, chia sẻ, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định pháp luật VN và khi công dân mất thẻ, hoàn toàn không bị lộ lọt thông tin cá nhân

Trả lời Thanh Niên về việc dư luận đang có nhiều cách hiểu khác nhau về việc cấp mới CCCD, thu hồi sổ hộ khẩu (SHK) giấy, thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó phòng PC06, khẳng định về thủ tục cấp CCCD gắn chip, hiện Công an TP.HCM hoàn toàn không thu hồi SHK giấy của người dân và khi tiếp nhận hồ sơ cũng không thu hồi CMND hoặc CCCD mà người dân đang sử dụng; thay vào đó, khi người dân nhận CCCD gắn chip, cán bộ công an sẽ cắt góc CMND, CCCD cũ và trả lại cho người dân. Khi luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực (bắt đầu từ ngày 1.7), khi tiếp nhận hồ sơ mới, PC06 sẽ không trả SHK vì những thông tin trong SHK giấy đã có đầy đủ trong dữ liệu quốc gia dân cư. Những người dân đang sử dụng SHK mà không thay đổi gì về thông tin, thì SHK đó vẫn có giá trị đến hết tháng 12.2022. Do vậy, công dân không cần phải lo lắng trong thủ tục cấp CCCD thời điểm này.