Công an Hà Nội hoàn thành hơn 1 triệu hồ sơ thẻ căn cước công dân gắn chip

Cũng trong ngày 24.3, Bộ Công an tổ chức cuộc họp về kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) với các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của ngành công an. Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện Bộ Công an đã thử nghiệm thành công kết nối CSDLQGDC với Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính