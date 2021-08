Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam bị can làm lây lan dịch Covid-19 cho nhiều người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) ban hành quyết định khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Thảo (46 tuổi, ở thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, H.Đạ Tẻh, Lâm Đồng) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tại khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng với quyết định khởi tố bị can, Công an H.Đạ Tẻh cũng ban hành lệnh bắt tạm giam bị can Thảo để điều tra, hoàn tất hồ sơ truy tố theo quy định pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Công an H.Đạ Tẻh có đủ căn cứ xác định bị can Thảo đã có hành vi vào ngày 26.6 trở về từ vùng dịch Covid-19 tại H.Hóc Môn (TP.HCM) nhưng khai báo y tế gian dối làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (ngày 5.7), H.Đạ Tẻh có 5 ca bệnh Covid-19 , trong đó có 1 ca là bị can Vũ Thị Thảo, 3 ca là F1 của bà Thảo và 1 ca là F2 của bà Thảo.

Bị can Vũ Thị Thảo điều trị khỏi, xuất viện vào ngày 3.8.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Thảo

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Đạ Tẻh đã có quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người ” xảy ra tại xã Mỹ Đức.

Qua điều tra của công an, ngày 19.6, ông N.M.H (bạn trai của bị can Thảo, trú tại thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức) đi xe ô tô cùng ông H.V.V từ nhà đến đường Nguyễn Thị Sóc (xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, TP.HCM). Sau đó, ông H.V.V đi xe ô tô về lại H.Đạ Tẻh, còn ông N.M.H đi xe ôm từ đường vào chợ đầu mối Hóc Môn gặp bị can Thảo. Hai người bán trái cây tại đây trong thời gian từ ngày 19.6 đến ngày 25.6 và tối về nghỉ tại nhà trọ gần cổng chợ đầu mối Hóc Môn.

Ngày 26.6, ông N.M.H chở bị can Thảo bằng xe máy từ TP.HCM về thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, H.Đạ Tẻh. Do lo sợ bị cách ly tập trung 21 ngày theo quy định nên tại chốt kiểm soát dịch Đạ Kho (H.Đạ Tẻh), cả 2 người khai báo gian dối là từ Phương Lâm (H.Tân Phú, Đồng Nai) về. Đến khi được yêu cầu khai báo y tế, bị can Vũ Thị Thảo vẫn tiếp tục viết tờ khai y tế với nội dung gian dối, khai là từ địa chỉ ở xã Ea Khal, H.Ea H’Leo (Đắk Lắk) đi về Đạ Tẻh. Sau thời gian ở tại H.Đạ Tẻh, ngày 2.7, bị can Vũ Thị Thảo có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2