Lâm Đồng: Kiểm tra tài xế xe tải cởi đồ bảo hộ phòng dịch Covid-19 vứt bên đường

Ngày 28.7, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 5341 chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Sở Y tế và các địa phương liên quan khẩn trương xây dựng phương án thu gom, vận chuyển xử lý chất thải y tế đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Theo Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18.11.2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường : Hành vi vứt bỏ, chất thải, rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị. Theo quy định này, hành vi vứt bỏ đổ bảo hộ y tế, khẩu trang bừa bãi ra môi trường có thể bị xử phạt số tiền lên đến 7 triệu đồng.