Lâm Đồng: Mật phục, đột kích sới bạc giữa rừng thông trên núi cao

Sáng 2.5, ông Lê Thái, Trưởng Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết đang đấu tranh làm rõ nghi can cầm đầu sới bạc mà Công an H.Đức Trọng đã mật phục , đột kích vào chiều 1.5, tại đồi thông trên núi cao thuộc thôn Phú An, xã Phú Hội (H.Đức Trọng).