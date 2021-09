Lâm Đồng: Một người tử vong sau khi công an xã mời lên trụ sở làm việc

Chiều 25.9, Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 người dân tử vong sau khi được Công an xã Hà Lâm mời lên làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng thụ lý. Người tử vong là ông Phan Văn Lan (49 tuổi) ở thôn 3, xã Hà Lâm, H.Đạ Huoai. Theo thông tin ban đầu, ngày 24.9, ông Lan có lời qua tiếng lại với công an khi lực lượng này lập biên bản xử phạt đối với một tài xế xe tải luồng xanh vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 “một cung đường, 2 điểm đến”.

Người dân xã Hà Lâm bàng hoàng trước cái chết của ông Lan P.V

Đến khoảng 9 giờ ngày 24.9, một phó công an xã Hà Lâm cùng 2 công an viên tới nhà ông Lan phát giấy mời, yêu cầu ông Lan lên trụ sở công an xã làm việc. Lúc này, sẵn có hơi men trong người, ông Lan tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm công an. Ông Lan được đưa về trụ sở công an xã.

Sau đó, người thân của ông Lan nhận tin ông tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng đến nhà nạn nhân khám nghiệm hiện trường P.V

Chiều 25.9, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của các cơ quan chức năng đã hoàn tất. Chính quyền H.Đạ Huoai và xã Hà Lâm cùng gia đình tiến hành lo xong tang lễ cho ông Lan. Ông Phan Văn Thuần, em trai nạn nhân, cho biết ông chứng kiến và ghi nhận trực tiếp công tác khám nghiệm tử thi. Ông Thuần khẳng định trên ông Lan có nhiều thương tích. Bà Đỗ Thị Tuyết Thu (50 tuổi, vợ nạn nhân) nói: "Tôi rất bức xúc trước cái chết của chồng mình, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân..."

Đám tang ông Lan được tổ chức chiều 25.9 PV