Ngày 25.9 cả nước thêm 9.682 bệnh nhân Covid-19, số ca tử vong tại TP.HCM thấp nhất trong 1 tháng qua

Có 4.377/9.682 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP.HCM có 4.046 ca, Bình Dương 3.629 ca, Đồng Nai 996 ca, Long An 193 ca, Bình Phước 147 ca, An Giang 117 ca, Kiên Giang 91 ca, Tiền Giang 81 ca, Hà Nam 66 ca, Cần Thơ 48 ca, Sóc Trăng 42 ca, Tây Ninh 41 ca, Bình Định 39 ca, Khánh Hòa 25 ca, Bến Tre và Ninh Thuận mỗi nơi 13 ca, Đà Nẵng 11 ca, Phú Yên 10 ca, Đắk Lắk và Bình Thuận mỗi tỉnh 9 ca, Quảng Bình 8 ca, Quảng Trị 7 ca, Vĩnh Long 3 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Kiên Giang giảm 112 ca, Đồng Tháp giảm 34 ca và Tiền Giang giảm 31 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.940 ca/ngày.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 746.678 ca nhiễm, với tỷ lệ 7.587 ca nhiễm/1 triệu dân, đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay) có 742.174 ca nhiễm ghi nhận trong nước, 511.270 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM có 366.539 ca, Bình Dương 196.864 ca, Đồng Nai 44.921 ca Long An 31.618 ca và Tiền Giang 13.724 ca.

5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Về điều trị, thông báo của Bộ Y tế cho biết, hôm nay, thêm 10.590 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay đã có 516.449 ca được điều trị khỏi.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 220 ca/ngày.

Tổng số bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).