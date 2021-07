Lâm Đồng: Mưa lớn kéo dài, hàng trăm căn nhà, rau màu chìm trong biển nước

Việc ngập lụt cục bộ bắt đầu từ 5 giờ sáng hôm nay tại khu 4, khu 7 (thôn Thanh Bình 2), khu 8, 9, 10, 11 (thôn Thanh Bình 1), xóm 1, xóm 3 (thôn Kim Phát) và khu 3 thuộc thôn Thanh Bình 3, thuộc xã Bình Thạnh, H.Đức Trọng.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc cùng với người dân để ứng phó mưa lũ. Nhưng lượng nước đổ về quá lớn đã nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu và nhiều nhà dân, rất may không có thiệt hại về người. Đến hiện tại, nước đã rút dần, nhưng rất chậm.

Trong khi đó, tại địa bàn xã Hiệp An, mưa lớn kéo dài và nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã nhấn chìm hàng trăm héc ta rau màu cùng nhiều nhà cửa của người dân ở các thôn Tân An, Định An, K’Rèn, K’Long.