Lâm Đồng: Rừng phòng hộ Phi Liêng bị tàn phá, bảng rao bán đất đè lên cây rừng

Cách ngọn đồi này chỉ một con đường, cả một ngọn đồi đã bị “cạo trọc” còn trơ lại hàng trăm gốc thông bị cưa hạ đã lâu. Cạnh các gốc thông là những hàng cây mắc ca đang ra lá xanh, có những cây cao hơn 1 m. Dưới thung lũng sâu có những cây thông khô đường kính trên 70 cm bị cắt khúc nằm la liệt. Gần đó có nhiều bảng rao bán đất cùng nhiều số điện thoại khác nhau.

Xung quanh vấn đề này, ông Trần Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Phi Liêng cho biết trước tết Canh Tý ông có đến hiện trường, lúc đó do đốt thực bì nên rừng thông bị cháy. Khi PV cho ông Sơn xem hình ảnh hàng chục cây thông lớn nằm ngổn ngang chưa bị cháy thì ông cho biết chưa nghe cán bộ lâm nghiệp báo cáo việc này.

“Tôi nguyên là Trưởng công an xã Phi Liêng, từ đầu năm 2020 làm Chủ tịch UBND xã nên thật sự không nắm vững lĩnh vực rừng. Có anh Đinh Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã nhưng anh lại đang đi kiểm tra rừng”, ông Sơn phân trần.

Nguyên quả đồi bị "cạo trọc" lấn chiếm đã bị cưỡng chế giải tỏa, nhưng nay đang được trồng mắc ca Ảnh: Lâm Viên

Quảng cáo

Cây thông có đường kính trên 70 cm bị cưa hạ nằm cạnh QL 27 nối liền Lâm Đồng- Đắk Lắk Ảnh: Lâm Viên

Với quả đồi đã bị “cạo trọc” và thay vào đó là những hàng mắc- ca, ông Sơn cho biết khoảng năm 2018, khi còn làm Trưởng công an xã ông có tham gia đoàn cưỡng chế giải tỏa đất rừng do vợ chồng ông Nguyễn Nho Long và Hà Thị Tỏa lấn chiếm để giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý trồng lại rừng. "Thế nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Tôi cũng không rõ lý do", ông Sơn nói thêm