Lâm Đồng: Xe tải va chạm với xe máy, 2 nam thanh niên tử vong

Sáng 27.8, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên QL20, đoạn qua thôn 4 (xã Lộc An, H.Bảo Lâm) vào lúc 20 giờ 30 ngày 26.8. Vào thời điểm trên, xe tải mang BS 49C-193.20 chở rau do tài xế Nguyễn Thanh Nhân (42 tuổi, ngụ tại H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) điều khiển lưu thông trên QL20 hướng TP.Đà Lạt đi TP.HCM.

Khi đến địa điểm trên, xe tải xảy ra va chạm với xe máy BS 59S1-051.50 do anh D. (19 tuổi) điều khiển chở theo anh G. (19 tuổi, cùng ngụ tại xã Đinh Trang Hòa, H.Di Linh, Lâm Đồng) đi chiều ngược lại. Hậu quả, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Trạm CSGT Di Linh (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an H.Bảo Lâm và Công an xã Lộc An điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.