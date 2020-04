Làm rõ, xử nghiêm nhóm giả dạng ăn xin ở Hội An

Bước đầu cơ quan chức năng xác định những người này là người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ . Chiều 1.4, trung tá Trương Đức Liên, Trưởng công an P.Minh An (TP.Hội An, Quảng Nam), cho biết sáng 1.4, những người "cải trang ăn xin" đã chủ động đến trụ sở Công an P.Minh An để khai báo sự việc.

Nhóm người giả dạng ăn xin tại phố cổ Hội An Ảnh: C.X

Nhóm người này cho biết trong ngày 31.3, cả nhóm đi ô tô vào phố cổ Hội An để mua một số đồ đạc phục vụ cho việc kinh doanh . Sau đó, nhóm chụp hình, quay clip diễn cảnh ăn xin "để làm kỷ niệm".

Không thể chấp nhận

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng hành động giả dạng ăn xin của nhóm người trên là không thể chấp nhận được. BĐ Phan Vỹ (TP.HCM) cho biết: Trong lúc người dân cả nước đồng lòng cùng Chính phủ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì có nhóm người tổ chức và hành động xấu xí như vậy.

Hành động đó cần phải bị lên án và xử lý đích đáng. BĐ Trinh Cuong (Đồng Nai) nhận xét: Nhìn qua là biết không phải ăn xin: tóc dài, tay chân trắng, người đậm đà, lại có "đồng phục" ăn mày, “diễn” ở Hội An nữa chứ. Cả nước đang gồng mình chống dịch bệnh mà họ tự nhiên ra đường, tụ tập vào lúc này, vậy có động cơ, mục đích gì?

Câu like, kỷ niệm hay vì động cơ nào khác?

Một số BĐ cho rằng nhóm người này làm vậy để quay phim, câu like, câu view trên mạng. Tuy nhiên, nhiều BĐ khác lại không đồng tình. BĐ Alain (TP.HCM) cho biết: “Tôi nghĩ không đơn thuần là câu like, câu view đâu. Mong các cơ quan làm sáng tỏ để mọi người an tâm”.

BĐ Nguyễn Tấn Nghĩa (Tiền Giang) viết: “Theo tôi, họ không phải câu like, cần điều tra làm rõ và có hình thức xử phạt nghiêm minh. BĐ Vu (Hà Nội) cho rằng không biết họ có câu like hay không, nhưng ở Hội An đã cấm người ăn xin rồi thì cho họ vào trung tâm bảo trợ xã hội, chờ người thân đến bảo lãnh về (nếu có)”.

Nhiều BĐ khác cũng không tin nhóm người này chỉ vì câu like mà thôi. BĐ Phiet (Quảng Nam) thì mong muốn “các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc này và thông tin đến mọi người”. BĐ Huu Tiep (Hà Nội) bức xúc: Cần tìm hiểu những người này có mục đích gì, bêu xấu xã hội chúng ta chăng?

Trong khi đó, nói về việc nhóm người này tường trình rằng họ chụp hình, quay clip diễn cảnh ăn xin là “để làm kỷ niệm”, BĐ Hạnh (TP.HCM) bức xúc cho rằng: “Nhảm nhí! Quay phim, chụp ảnh để kỷ niệm? Không thể chấp nhận với việc giải thích này chút nào”.