Người nhà Phan Văn Anh Vũ giả 'cái bang': Công an vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích

Liên quan đến vụ việc người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ giả trang "cái bang" trong phố cổ Hội An rồi quay clip đăng lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, chiều tối 1.4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung làm rõ động cơ, mục đích nhóm người giả trang ăn xin trong phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam), trong tình hình cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19