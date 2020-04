Nhóm người nhà Phan Văn Anh Vũ giả ‘cái bang’ khai gì khi trình diện công an?

Liên quan đến vụ việc người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ giả trang “ăn xin” trong phố cổ Hội An rồi quay clip đăng lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, chiều 1.4, trung tá Trương Đức Liên, Trưởng công an phường Minh An (thành phố Hội An, Quảng Nam), cho biết trong sáng cùng ngày (1.4), 4 người "cải trang ăn xin" đã chủ độngtđến trụ sở Công an phường Minh An để khai báo sự việc, phục vụ cho công tác điều tra.