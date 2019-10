Đề nghị công an vào cuộc vụ cô gái khỏa thân trên nóc nhà ở Hội An

Chiều 1.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Đình Đường, Phó chánh thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam, cho biết liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ không mặc áo, cầm nón che vòng một khỏa thân “diễn” trên nóc nhà ở phố cổ Hội An, hiện đơn vị đã gửi văn bản cho Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP.HCM đề nghị hai đơn vị phối hợp vào cuộc điều tra, xác minh nhân thân cô gái này.

Hình ảnh cô gái khỏa thân rồi diễn trên nóc nhà ở phố cổ Hội An gây phản cảm ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ông Đường, trước đó đơn vị cũng đã nhờ Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP.HCM để xác minh nhân thân cô gái này nhưng vẫn không được bởi vì cô gái này không ở tổ chức, đơn vị nào cụ thể, mà là người tự do rồi xưng tên lên vậy nên rất khó để xác minh nhân thân.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin ngày 18.9, một đoạn clip được tài khoản Facebook Trần Mai Hương đăng kèm theo dòng trạng thái: “Khoảng trời này là của riêng em”. Trong clip, cô gái bán nude ôm nón lá che vòng một "diễn xuất" thản nhiên trên một nóc nhà khu phố cổ Hội An. Lập tức, đoạn clip được mạng xã hội lan truyền chóng mặt với vô số ý kiến trái chiều.

Một góc phố cổ Hội An nhìn từ trên cao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Do hứng “gạch đá” quá nhiều từ cư dân mạng, trưa 19.9, sau gần 15 giờ đăng tải, chủ tài khoản đã gỡ clip. Đến 19 giờ tối cùng ngày, tài khoản Trần Mai Hương đã gửi lời: “Thành thật xin lỗi đến các bạn ở Đà Nẵng - Hội An và cộng đồng mạng”.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP.Hội An, cho biết đoạn clip được quay tại quán cà phê Faifo (130 Trần Phú, P.Minh An). Đây cũng chính là nơi từng xảy ra vụ một số bạn trẻ trèo lên mái nhà cổ, nằm tạo dáng chụp ảnh cưới khiến dư luận bức xúc hồi tháng 4.2019.

Theo ông Lanh, phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới, mọi hành động làm tổn hại đến nó, ở mức độ nào, đều đáng bị lên án. Hội An không phải là nơi có thể để “khoe” xác thịt. Vẻ đẹp của Hội An là hồn phố tình người, lịch thiệp và trầm mặc chứ không phải để khỏa thân.