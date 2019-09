Chủ quán cà phê nơi cô gái khỏa thân quay clip ở Hội An nói gì?

Đại diện quán cà phê xin lỗi chính quyền, người dân và du khách

Sáng 19.9, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam đề nghị hỗ trợ, xác minh, xử lý việc cô gái quay clip phản cảm, khỏa thân trên nóc nhà phố cổ Hội An.

Theo ông Lanh, sau khi nhận được thông tin, Phòng Văn hóa Thông tin Hội An đã phối hợp cùng địa phương xác minh địa điểm cụ thể Trần Mai Hương thực hiện quay clip nêu trên là tại một quán cà phê có tên F., ở địa chỉ 130 Trần Phú (P.Minh An, TP.Hội An). Đây là quán cà phê được du khách thường xuyên tìm đến “check-in” bởi thấy được hình ảnh đẹp của phố cổ từ trên cao.

Hành động của cô gái bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ông Lanh, hiện Phòng Văn hóa Thông tin Hội An đã đề nghị UBND thành phố có chế tài đối với quán cà phê này vì không nhắc nhở, để khách thực hiện các hành vi thiếu văn hóa, thiếu văn minh lịch sự tại cơ sở kinh doanh.

Trong khi đó, đại diện quán cà phê khẳng định không cho phép khách đến thực hiện các hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa. Về vụ việc cô gái quay clip phản cảm, vị này cho hay nhóm cô gái này tới quán ăn mặc bình thường và đi lên tầng 3. Thời điểm đó vào đầu giờ chiều 18.9, khách dưới tầng 1 và tầng 2 rất đông nên nhân viên tập trung phụ vụ cho hai tầng dưới này. Lúc cô gái chụp hình phản cảm không có nhân viên ở tầng 3.

Đại diện quán cà phê cũng nhận trách nhiệm vì thiếu sót trong việc kiểm soát hình ảnh của khách trong thời gian ngồi uống cà phê và chụp hình tại quán. Đồng thời cũng xin lỗi chính quyền địa phương, người dân và du khách vì những hình ảnh thiếu văn hóa này. Ông Tạ Ngọc Ánh, Phó chủ tịch P.Minh An cho hay quán cà phê nơi cô gái quay clip khỏa thân từng bị chính quyền mời lên nhắc nhở về việc theo dõi, quản lý hành động chụp hình, quay clip của du khách. Đồng thời, yêu cầu các quán, cửa hàng phải bố trí nhân viên kiểm soát việc thực hiện hình ảnh của du khách. Không để họ thực hiện các hình ảnh thiếu văn hóa, gây phản cảm ảnh hưởng đến văn hóa Hội An.

Cô gái có nick Trần Mai Hương với hình ảnh khỏa thân rồi quay clip trên nóc nhà phố cổ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Clip khỏa thân đã bị gỡ bỏ

Clip cô gái bán nude thản nhiên ôm nón che vòng một "diễn xuất" trên nóc nhà phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) được chia sẻ chóng mặt khi tung lên mạng.

Sau gần 15 giờ đăng tải đoạn clip nói trên đã bị chủ nhân tài khoản Facebook là Trần Mai Hương gỡ khỏi trang cá nhân của mình vì vấp phải sự phản ứng cũng như hứng vô vàn chỉ trích, lên án từ cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng hành động khỏa thân trên nóc nhà phố cổ đã làm tổn thương nghiêm trọng giá trị văn hóa của một di sản vốn nổi tiếng bởi sự thuần khiết.