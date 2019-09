Cô gái khỏa thân trên nóc nhà ở phố cổ Hội An bị 'ném đá' dữ dội

Sáng 19.9, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam đề nghị hỗ trợ, xác minh, xử lý việc cô gái quay clip phản cảm trên nóc nhà ở phố cổ Hội An (TP.Hội An).

Hình ảnh cô gái khỏa thân trên nóc nhà phố cổ Hội An gây phản cảm và nhận nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ông Lanh, sau khi nhận được thông tin, Phòng Văn hóa Thông tin TP.Hội An đã phối hợp cùng địa phương xác minh địa điểm cụ thể Trần Mai Hương thực hiện quay clip nêu trên là tại một quán cà phê ở địa chỉ 130 Trần Phú (TP.Hội An).

Điều đáng nói, khu vực cô gái quay clip cũng chính là nơi từng xảy ra sự việc một số bạn trẻ trèo lên mái nhà cổ, nằm tạo dáng để chụp hình cưới, khiến dư luận bức xúc.

“Hành vi này làm ảnh hưởng, tổn thương nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng bởi sự thuần hậu, thanh lịch”, ông Lanh khẳng định.

Cộng đồng mạng kịch liệt lên án

Tối 18.9, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt clip của một tài khoản có tên Trần Mai Hương với những hình ảnh khoe thân phản cảm trên nóc nhà phố cổ Hội An với dòng trạng thái: “Khoảng trời này là của riêng em”.

Đoạn clip dài gần 25 giây, cô gái trong clip bán nude thản nhiên ôm nón che vòng một "diễn xuất" trên một nóc nhà trong khu phố cổ. Clip sau khi tung lên mạng xã hội được chia sẻ chóng mặt, đồng thời cũng hứng vô vàn chỉ trích, lên án từ cộng đồng mạng.

Những bình luận của cộng đồng mạng chỉ trích sự lố lăng của cô gái ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên chính trang cá nhân của Trần Mai Hương, người quay clip bán nude ở Hội An, đa số các bình luận đều cho rằng nếu muốn khoe thân thì cô nên chọn chỗ khác chứ không phải là trên nóc phố cổ Hội An như thế này. “Ủa phố cổ chứ đâu phải phố nude hả? Biết sự tôn trọng người dân bản địa không”, tài khoản có tên Nguyễn Thị Bảo Ân bình luận. Một tài khoản có tên Jack Tran bức xúc: “Em hết chỗ rồi hay sao Hương? Em muốn lắc lư thì ra biển kia mà lắc. Sao đứng trên khu phố cổ kỳ vậy?”.

"Nếu nơi chị đang đứng là một bãi biển thì chị là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng đây là phố cổ Hội An, chị làm mất đi hồn phố, để lại sự sảng hồn cho người dân phố cổ Hội An", tài khoản có tên Rơi Lệ bình luận.

Theo thông tin giới thiệu trên tài khoản, người quay clip trên nóc nhà ở phố cổ Hội An là Trần Mai Hương sống tại TP.HCM, nghề nghiệp là diễn viên, người mẫu và có hơn 200.000 người theo dõi.