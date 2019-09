Hội An được bình chọn là thành phố quyến rũ nhất thế giới

Sáng nay 8.9, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết tối qua tại đêm nhạc dân tộc “Sắc màu di sản” diễn ra ở Vườn tượng An Hội (TP.Hội An), đại diện chính quyền địa phương đã đón nhận giải thưởng từ đại diện tạp chí Travel and Leisure.

Theo ông Sơn, giải thưởng nhận ngay trong dịp kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới là một điều vô cùng ý nghĩa.

Đại diện tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel and Leisure trao giải thưởng "Hội An - Thành phố quyến rũ nhất thế giới" cho lãnh đạo TP.Hội An ẢNH: NAM THỊNH

Trước đó, đầu tháng 7.2019, Travel and Leisure (tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ) bình chọn thành phố Hội An vượt qua 7 địa điểm nổi tiếng khác trên thế giới như Tokyo (Nhật Bản), Chiang Mai (Thái Lan), Ubud (Indonesia)... để dẫn đầu cuộc bình chọn và trở thành “Thành phố tuyệt vời nhất năm 2019”.

Ngày 16.7, phố cổ Hội An lần đầu tiên xuất hiện trên trang chủ Google Việt Nam, với hình ảnh tuyệt đẹp về chùa Cầu, biểu tượng hơn 4 thế kỷ của phố cổ. Phát triển du lịch đồng hành cùng bảo tồn di sản văn hóa đã đưa Hội An trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam xuất hiện trên trang chủ google.com.vn qua biểu tượng Google Doodles ngày 16.7. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Doodle, một địa danh cụ thể của Việt Nam được chọn để vinh danh.

Chùa Cầu biểu tượng hơn 4 thế kỷ của phố cổ Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phố cổ Hội An là đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam. Phố cổ Hội An phần lớn những ngôi nhà và các công trình xây dựng như đình chùa ở đây là các kiến trúc truyền thống có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19.

Hội An cũng là vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha trộn, giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây… Nhờ những yếu tố địa lý và khí hậu thuận lợi, Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế kỷ 17 đến 19. Trước thời kỳ này, nơi đây từng có những dấu tích của thương cảng Chăm Pa hay được nhắc đến cùng con đường tơ lụa trên biển.

Ngày 4.12.1999, tổ chức UNESCO đã công nhận đô thị cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới.