Lấn chiếm vỉa hè TP.HCM có thể 'do bao che của người đứng đầu địa phương'

Cần tập trung kéo giảm TNGT ở Bình Tân, Bình Chánh

Về con số người chết tai nạn giao thông, ông Nguyễn Ngọc Tường cho hay đang có những con số thống kê chênh lệch khác nhau nhất là con số thống kê từ báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và Ban An toàn giao thông. Từ đó ông Tường đề nghị nên thống nhất lấy con số từ Ban An toàn giao thông TP.HCM.

Ông Tường cho biết thêm, 5 tháng đầu năm tình hình tai nạn giao thông tăng rất cao; 2 tháng đầu năm tăng 40%, tháng 3 kéo giảm còn 20% nhưng tháng 4 lại tăng cao lên khi có tới 240 người chết, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong tháng 5, lãnh đạo TP tập trung kéo giảm thì tình hình tai nạn và số người chết giảm rất đáng kể, trong tháng 5 chỉ có 7 người chết do tai nạn giao thông. “Hiện nay số vụ tai nạn giao thông tập trung ở 8 cửa ngõ của TP, trong đó riêng Q.Bình Tân và H.Bình Chánh chiếm tới 30% số vụ tại nạn. Không có quận huyện nào mỗi năm số người chết vì tai nạn giao thông hơn 100 người nhưng H.Bình Chánh lại có. TP cần tập trung kéo giảm tại nạn giao thông ở hai địa phương này”, ông Tường nhấn mạnh.