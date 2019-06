Lăng kính Bạn đọc: Cát tặc 'sờ sờ' sao cứ để thách thức ?

Càng bức xúc hơn khi biết mỏ cát này từng bị Báo Thanh Niên 2 lần phản ánh, nhưng hiện nay quy mô hoạt động lớn, tính chất vi phạm ngày càng tinh vi hơn. Hiện tại, khác với thời điểm mà PV Thanh Niên phản ánh vào tháng 8.2018, mỏ cát này được chủ đất xây hàng rào bằng gạch kiên cố, cao tới 2,5 m. Chủ đất còn cho xây hẳn con kênh nhỏ bằng xi măng dẫn nước từ tuyến kênh thủy lợi vào khu bên trong để phục vụ... khai thác cát. Ngày 26.6, PV tiếp cận mỏ cát lậu này thì phát hiện 2 xe ben loại 15 tấn đang vào lấy cát, bên trong có 2 - 3 xe khác đang nằm chờ.

Khó hiểu động thái của chính quyền

"Không thể chấp nhận có kẻ thách thức chính quyền như thế, không lẽ lại thua ông Tồn? Chính quyền phải mạnh tay xử lý dứt điểm chứ". Luân Phan Thiết (Bình Thuận) “Đề nghị công an tỉnh quyết liệt, các ngành chức năng mạnh tay hơn nữa để giải quyết vụ mỏ cát lậu này. Không có lý do nào để tồn tại mỏ cát lậu thách thức chính quyền như thế”. Nguyễn Hòa Thành (Phú Yên) Liên quan mỏ Liên quan mỏ cát lậu , ông Lê Trường Long, Chủ tịch UBND xã Sông Bình, nói: “UBND xã đã nhiều lần lập biên bản hành vi khai thác khoáng sản trái phép và nhiều lần báo cáo UBND huyện, nhưng ông Tồn vẫn không dừng”.

Ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND H.Bắc Bình, cho biết trong 3 năm qua, huyện đã xử phạt hành chính hành vi khai thác khoáng sản trái phép đối với ông Tồn 8 lần nhưng ông này vẫn ngang nhiên khai thác.

Ở cấp tỉnh thì sao? Ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, cho biết Sở đã từng kiểm tra và xử phạt nhưng ông Tồn không chấm dứt việc Ở cấp tỉnh thì sao? Ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận, cho biết Sở đã từng kiểm tra và xử phạt nhưng ông Tồn không chấm dứt việc khai thác trái phép . “Mới đây chúng tôi lại nhận phản ánh từ huyện, nhưng phải có kế hoạch mới đi kiểm tra và xử lý được”, ông Lâm nói.

Nhiều bạn đọc (BĐ) thấy khó hiểu trước một vụ việc như vậy. BĐ Minh Quân (Hà Nội) cho rằng doanh nghiệp của ông Tồn quá lộng hành, và đặt vấn đề: Xã, huyện bất lực hay sao mà không xử lý nổi? Ba năm với bao nhiêu máy xúc, ô tô tải chạy rầm rộ như thế mà chỉ xử phạt hành chính thì có hợp lý không? Tại sao không cưỡng chế, tịch thu phương tiện, chả nhẽ doanh nghiệp này lại đứng trên pháp luật hay sao?

BĐ Chu2 (Đồng Nai), Trần Ngọc Đạt (Khánh Hòa) cho biết họ không thể tin nổi lại có vụ việc trên, chính quyền địa phương có quyền lực và thực thi pháp luật trong tay mà không làm gì nổi một ông chủ doanh nghiệp khai thác cát lậu sao?.

Chờ công an vào cuộc

“Cần mạnh tay xử lý dứt điểm”, đó là yêu cầu của nhiều BĐ, bởi không thể chấp nhận cho một doanh nghiệp thách thức chính quyền như vậy. BĐ Lê Hồ (Bình Thuận) nhấn mạnh: “Không thể để cho doanh nghiệp này coi thường pháp luật, tự tung tự tác được. Sự việc kéo dài 3 năm là quá đủ. Cần dứt điểm ngay”. BĐ Hoa QN (Quảng Ngãi) cũng cho rằng: “Cần tìm ra người đứng sau nếu có, và sớm giải quyết dứt điểm vụ này”.

Trong khi đó, BĐ Công Thành (Đồng Nai) thì tin rằng mọi việc sẽ sớm được xử lý dứt điểm, vì trả lời PV Thanh Niên, đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã nói: “Công an tỉnh đang làm và làm quyết liệt để ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; không có vùng cấm nào; tất cả phải theo quy định của nhà nước”. Theo BĐ Hoàng Văn Thăng (Bình Thuận), có lẽ do quyết tâm chưa cao, và các cấp chính quyền chưa phối hợp chặt chẽ, chứ “Công an tỉnh mà vào cuộc, 30 giây là xong thôi”.