Lăng kính bạn đọc: Phẫn nộ nhóm 'cò' hỏa táng hoạt động bát nháo ở Bình Hưng Hòa

Sau khi Thanh Niên đăng bài Xử lý nhóm “cò” hỏa táng hoạt động bát nháo ở Bình Hưng Hòa , nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự căm phẫn tột độ với nhóm người bất lương. Nhóm này tụ tập thường xuyên trước Trung tâm hỏa táng (TTHT) Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM). Khi một số tài xế xe cứu thương chở quan tài đến TTHT, nếu phát hiện xe nào còn dư chỗ và được xếp tài vào hỏa táng trước , chúng sẽ bắt chuyện, đề nghị chở thêm quan tài.

Theo một số tài xế và người trong nhóm “cò” này còn tiết lộ mỗi lần dàn xếp đưa được quan tài vào hỏa táng sớm, nhóm “cò” sẽ thu tiền từ 1,5 - 2 triệu đồng/quan tài tùy kích cỡ…

Bất nhẫn!

BĐ Thu Tue viết: “Đọc mà ứa máu! Biết rằng cuộc đời luôn có người tốt, kẻ xấu nhưng thời điểm này mà trục lợi , ăn dày trên nước mắt thân nhân những người mất vào mùa dịch thì bất nhẫn biết bao”.

“Cò” ngang nhiên hoạt động trước cổng trung tâm hỏa táng

Nhiều BĐ cho rằng nhóm “cò” này thật bất lương vì đang trong lúc dịch bệnh Covid-19 căng thẳng như hiện nay, không hỗ trợ được gia đình có người qua đời thì thôi, lại cố tình trục lợi. Hành vi này không thể chấp nhận được. “Đây cũng là hành vi gây mất an ninh trật tự xã hội, kiếm tiền trên nỗi đau của thân nhân người quá cố, xem thường pháp luật, các nguyên tắc đạo đức phổ quát của xã hội... Ngoài ra, trong lúc TP.HCM đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, số người nhiễm Covid-19 vẫn ở mức cao, khi xã hội đang đoàn kết chung lòng chống dịch..., thì nhóm người bất nhân này tự do đi lại, tụ tập để làm những việc ai thấy được cũng sẽ lên án...”, BĐ Nguyễn Định Hiệp bức xúc.

“Trong số những xe chở quan tài đang xếp hàng dài trước TTHT Bình Hưng Hòa, có những người qua đời mà phút cuối không gặp được người thân, gia đình và thi thể sau khi khâm liệm được chở thẳng đến để hỏa táng theo quy định... Chỉ nghĩ đến đó, lại đối chiếu với hành động móc nối để chen ngang, giành “tài” để xe được vào TTHT sớm hơn, tôi thật không thể cầm lòng và tự hỏi: Tại sao nhóm “cò” này lại táng tận lương tâm đến vậy? Họ hoạt động ở đây thường xuyên, hay chỉ vào mùa dịch Covid-19 này?...”, BĐ Đinh Chí Thành nêu.

Phải phạt nặng những kẻ trục lợi

Như đã thông tin, trong quá trình Thanh Niên thực hiện ghi nhận hoạt động của nhóm người nêu trên, Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cũng theo dõi điều tra và triệt phá băng nhóm này tối 10.8. Đến nay, công an đã đưa 8 người về trụ sở để làm rõ. Vụ việc đang tiếp được công an điều tra. Tuy nhiên, trước hành động của nhóm “cò” tại TTHT Bình Hưng Hòa, nhiều BĐ đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm nhóm người bất lương này.

“Chúng tôi rất hoan nghênh và cảm phục các chiến sĩ công an. Dù trong mùa dịch bệnh nguy hiểm, nhưng các anh vẫn đeo bám, nằm vùng... để bắt quả tang nhóm “cò”. Để công sức này “không bỏ sông, bỏ biển”, với những hành vi của nhóm “cò” này mà PV Thanh Niên thu thập được, cùng với chứng cứ xác thực mà lực lượng công an đã nắm, nếu chỉ xử lý hành chính nhóm người này về hành vi vi phạm trong phòng chống dịch thôi thì chưa đủ sức răn đe. Mong cơ quan chức năng điều tra và xử phạt thật nặng những kẻ “máu lạnh” trục lợi trong hoàn cảnh đau khổ, thương tâm của những gia đình có người qua đời”, BĐ Kha Trần đề nghị.

Ngoài ra, BĐ cũng mong chính quyền địa phương, phối hợp với ngành công an và đơn vị quản lý TTHT Bình Hưng Hòa chấn chỉnh tình trạng bát nháo của nhóm “cò” hoạt động tại khu vực này mà Thanh Niên phản ánh.