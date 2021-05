Lăng kính bạn đọc: Xử nghiêm để không còn hình ảnh xấu xí trong công an nhân dân

Sự việc trong lúc một người dân bị thương đang vật lộn, khống chế tội phạm thì một đại úy công an đứng gần đó chỉ bấm, gọi điện thoại , đã khiến nhiều bạn đọc bức xúc, cho rằng “không thể chấp nhận được hình ảnh xấu xí như thế”. Thực hư vụ công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn, bắt giữ kẻ giết người

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 16.5, anh Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) là tài xế taxi chở khách Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, quê H.Quan Sơn, Thanh Hóa) đến khu vực đường Cienco 5, đoạn qua xã Cự Khê (H.Thanh Oai, Hà Nội) thì bị Sáu rút dao đâm vào vùng ngực trái. Dù bị đâm bất ngờ, anh Minh vẫn dũng cảm chống trả, vật lộn với Sáu giữa đường để khống chế đối tượng. Thời điểm này, đại úy Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, cán bộ Công an xã Cự Khê) có mặt tại hiện trường nhưng thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế tội phạm.

Sự việc vô tình được ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước thái độ thờ ơ, vô cảm của đại úy Lâm . Cán bộ này sau đó bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an H.Thanh Oai.

Quên lời thề của Công an nhân dân rồi sao?

Nhìn lại sự việc, bạn đọc (BĐ) Ngo The Hung cho rằng: “Đúng ra, đại úy Lâm phải giúp nạn nhân khống chế tên cướp trước, rồi sau đó mới gọi đồng đội chi viện để đảm bảo áp tải tên cướp”. Cùng quan điểm, BĐ Robin cũng cho rằng: “Anh công an phải xông ngay vào khống chế tên cướp, bắt trói được rồi thì gọi điện thoại chi viện cũng không muộn. Nhưng anh này lại chọn cách dễ dàng và an toàn cho bản thân là gọi điện thoại. Thử hỏi, nếu tên cướp vùng thoát, chạy trốn được, thì công an đến thêm có ích gì nữa? Việc xử lý cảnh cáo và còn cho về huyện làm việc là quá nhẹ nhàng, không thuyết phục”.

“Đọc bài báo, thú thật, tôi buồn muốn khóc. Anh công an này đã quên mất lời thề danh dự của Công an nhân dân (CAND) VN rồi sao? Lời thề thứ 3 là “Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, BĐ Bích Hậu viết.

Làm xấu hình ảnh người CAND

Nhiều BĐ khác cũng ngỡ ngàng trước thái độ của đại úy Nguyễn Văn Lâm . BĐ Phan Trúc chia sẻ: “Đã có biết bao chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, được người dân hết lòng yêu mến. Vậy mà, xem bài báo này, tôi không tin được vào mắt mình. Anh công an này không còn xứng đáng đứng trong hàng ngũ CAND. Một bài học quá đau xót cho anh”. BĐ Quân Lê cũng bức xúc viết: “Là một người dân thường, trong trường hợp này tôi sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân khống chế tên cướp. Trong khi nạn nhân đang nguy hiểm vật lộn cùng tên cướp có vũ khí, thì một chiến sĩ công an đứng bên cạnh thờ ơ, bấm điện thoại... Sao lại có người như thế trong ngành được? Cần phải loại ra khỏi ngành để làm gương”.

“Anh công an này không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ mà nghiêm trọng hơn là làm xấu hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND. Nên loại ngũ”, BĐ Minh Hoang Vo nhận xét.