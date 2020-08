Lãnh 8 năm tù vì đem ô tô thế chấp hai nơi lừa đảo chiếm đoạn tiền

Theo cáo trạng, Võ Thế Sang có một chiếc ô tô Mazda CX5 và có giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (cà vẹt xe) do Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cấp năm 2018. Tuy nhiên, do mất cà vẹt xe nên Sang xin cấp lại cà vẹt xe mới vào tháng 2.2019.