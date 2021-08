Lào Cai: Bắt 2 thanh niên lái xe bán tải chở pháo nổ đi bán trong đêm

Ngày 6.8, Công an H.Mường Khương (Lào Cai) đã thông tin về vụ bắt giữ lượng lớn pháo hoa nổ nhập lậu từ khu vực biên giới Trung Quốc để đưa vào tiêu thụ trong nội địa.

Khoảng 22 giờ 15 ngày 5.8, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại địa phận thôn Lùng Sán Chồ (xã Dìn Chin), tổ công tác Đội điều tra tổng hợp Công an H.Mường Khương và Công an xã Dìn Chin, Công an xã Tả Gia Khâu đã phát hiện một xe ô tô bán tải có dấu hiệu bất thường.