Đốt pháo hoa nổ ở TP.HCM gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện với tinh thần “thần tốc, quyết liệt, đồng bộ, chủ động”, kiên trì nguyên tắc chống dịch “Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch”, bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Y tế.

TP.HCM đã chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo điều trị trong trường hợp có từ 50 ca bệnh trở lên; dự trù sẵn sàng cho tình huống có 100 - 200 người bệnh; chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị bảo hộ đế điều trị tốt cho tất cả bệnh nhân.

68 vụ đốt pháo trái phép

Về tình hình an ninh trật tự, ông Hoan thông tin trong dịp tết không xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội giảm so với năm 2020, ghi nhận 44 vụ phạm pháp hình sự.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết việc xử phạt các trường hợp đốt pháo hoa nổ gia tăng so với năm ngoái. Ảnh: Sỹ Đông

Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa như các năm trước để phòng dịch Covid -19. Tuy nhiên, lợi dụng quy định được phép bắn pháo hoa không gây tiếng nổ, nhiều người đã bắn pháo hoa nhưng gây tiếng nổ, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi người xung quanh.

Ông Hoan thông tin công tác xử lý đốt pháo hoa nổ trái phép tăng so với năm 2020 do lực lượng chức năng rà soát, thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020 của Chính phủ. Lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý hành chính 7 vụ mua bán, tàng trữ pháo trái phép và 68 vụ đốt pháo trái phép, thu giữ khoảng 200 kg pháo các loại.

Về tình hình cháy nổ, từ ngày 10.2 đến ngày 16.2 xảy ra 2 vụ cháy, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2020, không có người chết, làm 1 người bị thương. Cũng trong thời gian trên, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, giảm 10 vụ so cùng kỳ năm 2020; làm chết 5 người và 21 người bị thương.

Liên quan đến tình hình dư luận trong dịp tết, ông Hoan cho biết người dân đã chia sẻ, đồng lòng và ủng hộ các biện pháp cũng như lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố về việc hạn chế đi lại, tụ tập và đón Tết tại gia đình nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe

Đa số các ý kiến nhận định tốt về tinh thần chủ động, tích cực của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vẫn còn một bộ phận khá chủ quan, lơ là, không tuân thủ nghiêm các quy định. “Người dân đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và khai báo y tế ”, ông Hoan cho biết.

Bên cạnh đó, dư luận cũng rất quan tâm đến thông tin Việt Nam mua vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tiêm phòng cho người dân trong quý I/2021 và đề nghị sớm thông tin quy trình thực hiện và kinh phí của việc tiêm phòng cho người dân.