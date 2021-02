TP.HCM: Gần 13.000 người khai báo y tế thuộc diện phân luồng, khám sàng lọc

Theo báo cáo hôm nay 17.2 của Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 7 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.347 ca cấp cứu, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tai nạn giao thông 372 ca, giảm 22%; chấn thương sọ não do tai nạn giao thông 128 ca, giảm 48% tai nạn do pháo nổ 9 ca, giảm 10%...