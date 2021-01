Lào Cai có mưa tuyết, học sinh phải nghỉ học

oC. Cộng với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều vùng núi cao trên địa bàn TX.Sa Pa, H.Bát Xát tiếp tục có băng giá. Đặc biệt, tại xã Y Tý (H.Bát Xát) rạng sáng 11.1 đã có mưa tuyết dày đặc. Chỉ trong buổi sáng, tuyết phủ trắng các thôn tại xã Y Tý. Ngày 11.1, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết nhiệt độ lúc 6 giờ cùng ngày tại TX.Sa Pa là - 0,8C. Cộng với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều vùng núi cao trên địa bàn TX.Sa Pa, H.Bát Xát tiếp tục có băng giá. Đặc biệt, tại xã Y Tý (H.Bát Xát) rạng sáng 11.1 đã có mưa tuyết dày đặc. Chỉ trong buổi sáng, tuyết phủ trắng các thôn tại xã Y Tý.

Tuyết rơi dày đặc ở Y Tý, đường lên bản thành sân trượt băng

Trong khi đó, theo ông Tạ Công Huy, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ ngày 7 - 11.1 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có rét hại kéo dài. Tại các xã Ô Quý Hồ, Tả Van, Mường Hoa, Phan Si Păng, Mường Hoa (TX.Sa Pa) và các xã Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, A Lù (H.Bát Xát) có băng giá dày gần 5 cm. Tại các xã vùng cao của H.Bát Xát có tuyết rơi, có nơi tuyết dày 10 - 20 cm. Cũng theo ông Huy, do rét hại kéo dài, các huyện: Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát và TX.Sa Pa tạm thời cho học sinh nghỉ học.

Cùng ngày, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có rét đậm, rét hại trong ngày 12.1. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10 độ C, vùng núi từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết , băng giá.

Ngày 11.1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết một số tuyến đường thuộc tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã bị đóng băng, các phương tiện không thể lưu thông. Những ngày qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do các tài xế thiếu kinh nghiệm khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc và có băng giá. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng, nên nếu phải lưu thông khi có băng tuyết, lái xe cần thận trọng.