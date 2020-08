Lào Cai hỏa tốc thông báo ứng phó Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng

Do ảnh hưởng của bão số 4 và khu vực lưu vực sông Hồng xảy ra mưa to lớn, mực nước sông dâng cao, để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn (Trung Quốc) dự kiến sẽ xả lũ từ 9 giờ đến 17 giờ hôm nay 20.8. Khi đó, mực nước ông Hồng sẽ dâng cao hơn.