Dệt may tăng 50% nhu cầu trong tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao

Mặc dù sự sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may do Covid-19 gây ra chưa thể bù đắp, song hiệu lực của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - liên minh châu Âu (EVFTA), đã đem lại tác dụng đáng kể trong việc tăng các đơn hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam.