Lập chốt ngăn dòng người rời khỏi Đà Nẵng

Không cản trở lưu thông hàng hóa Ngày 31.7, một số doanh nghiệp vận tải hàng hóa cho biết họ gặp khó khăn khi ra vào TP.Đà Nẵng qua các trạm kiểm soát của TP, trong khi xe chở hàng hóa theo quy định vẫn được lưu thông. Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng, cho hay trong ngày 31.7, phát sinh tình huống một số container, xe tải không chở hàng hóa, đã bị lực lượng chốt chặn đề nghị quay đầu. Theo giải thích của đại tá Truyền các trường hợp lái xe bị đề nghị quay đầu do không cung cấp được các giấy tờ chứng minh đi nhận hàng nên lực lượng rất khó xử lý cho xe qua để đảm bảo mục tiêu chung chống dịch Covid-19. Trước vướng mắc trên, đại tá Phan Ngọc Truyền đã đề xuất Công an TP.Đà Nẵng từ 1.8, áp dụng cho tài xế xe container, xe tải chở hàng hóa đăng ký biển số, số điện thoại doanh nghiệp, tài xế, địa điểm giao nhận hàng, thời gian ra vào TP. Phiếu đăng ký này cùng với các giấy tờ chứng minh do doanh nghiệp xác nhận, sẽ là cơ sở để trích xuất nguồn gốc, hành trình xe, phục vụ công tác chống dịch. Nguyễn Tú