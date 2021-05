Lập Fanpage 'Quan thế âm bồ tát' kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Ngày 10.5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (A03) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Trần Văn Lâm (trú tại Hà Nam) về hành vi lập Fanpage Facebook kêu gọi người dân ủng hộ tiền từ thiện rồi chiếm đoạt