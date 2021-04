Lập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân

Thế giới đẩy nhanh ứng dụng HSSKĐT Theo dự báo của Công ty tư vấn Grand View Research (Mỹ), thị trường HSSKĐT trên thế giới ước tính sẽ đạt 40,5 tỉ USD vào năm 2027, với tỷ lệ tăng trưởng gộp hằng năm là 4,8%. Hồ sơ sức khỏe điện tử dựa trên nền tảng web được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường, nhờ sự tiện dụng tại các nhà thuốc, phòng thí nghiệm nhỏ và các phòng khám, khi không đòi hỏi nhiều về hạ tầng phần cứng. Các nước Bắc Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất trong doanh thu từ thị trường HSSKĐT toàn cầu vào năm 2019, nhờ hạ tầng y tế tốt và các sáng kiến của chính phủ về quản lý sức khỏe. Trong khi đó, châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 2020 - 2027 nhờ sự phát triển của hạ tầng y tế, chẳng hạn như tại Indonesia, Trung Quốc và Ấn Độ. Theo xu hướng triển khai ứng dụng của HSSKĐT, tháng trước Hội đồng châu Âu đưa ra khuyến cáo về cơ chế trao đổi HSSKĐT tại khu vực này, nhằm kết nối dữ liệu y tế xuyên biên giới. Khuyến cáo đề xuất hỗ trợ các nước thành viên nhằm đảm bảo công dân có thể tiếp cận và trao đổi dữ liệu y tế tại bất cứ nơi nào ở châu Âu. Điều này sẽ giúp khách hàng nhanh chóng truy cập và chia sẻ dữ liệu cho các chuyên gia y tế, chẳng hạn như khi cần tư vấn về sức khỏe hoặc cần điều trị khẩn cấp khi đang ở nước ngoài. Tại Singapore , Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai vào năm 2011, lưu lại thông tin về sức khỏe và những lần khám, chữa bệnh, xét nghiệm và điều trị, với Dịch vụ Nhận diện y tế quốc gia (NHIS) thống nhất dữ liệu từ mọi lĩnh vực y tế trên cả nước. Theo trang Healthcare IT News, hệ thống đặc biệt chú trọng vấn đề an ninh và riêng tư, khi cho phép truy cập theo chức năng, sắp xếp mức độ nhạy cảm của dữ liệu cũng như chức năng “phá cửa”, giúp các chuyên gia y tế tiếp cận thông tin của bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp. Dựa trên tổng kết vào năm 2018, cơ quan chức năng Singapore sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp cải thiện hạ tầng an ninh liên quan Hồ sơ sức khỏe điện tử trước thời điểm cuối năm nay. Khánh An