Lắp 'mắt thần' giám sát 'điểm đen' trên QL1

Ngày 26.12, đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết sau thời gian thử nghiệm, ngày mai (27.12), hệ thống 34 camera giám sát an ninh ngày đêm và 31 camera giám sát tại các 'điểm đen' tai nạn giao thông sẽ chính thức được đưa vào sử dụng, qua đó giúp lực lượng Công an TX.Điện Bàn giám sát an ninh 24/24 và nhận diện số xe lưu thông trên QL1 đoạn qua TX.Điện Bàn và các tuyến đường là " điểm đen " thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.