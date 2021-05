Lập trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch Covid-19 phía bắc hầm Hải Vân

Sáng 6.5, ngay sau cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, UBND tỉnh đã ra công văn hỏa tốc gửi các đơn vị chức năng, chính quyền các địa phương về việc thành lập trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch Covid-19 tại phía bắc hầm Hải Vân (TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc).

Trạm đặt tại trạm trung chuyển phía bắc hầm Hải Vân, do lãnh đạo UBND H.Phú Lộc chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành. Trong đó, trạm trưởng do lực lượng Công an H.Phú Lộc đảm trách, trạm phó do lực lượng y tế huyện phụ trách, thành viên bao gồm các lực lượng công an, quân đội, tình nguyện viên.

Trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch Covid-19 tại phía bắc hầm Hải Vân, bắt đầu hoạt động từ 15 giờ hôm nay 6.5. Mỗi ngày trạm bố trí 3 ca trực, làm việc 24/24 giờ để kiểm tra, giám sát dịch tễ đối với người đi mô tô 2 bánh, 3 bánh và người đi bộ theo hướng từ đèo Hải Vân ra TT.Lăng Cô. Bên cạnh đó, lực lượng tại trạm sẽ đo thân nhiệt, khai báo y tế , xác định người thuộc diện cách ly tập trung theo quy định.

Theo công văn trên, người đi ô tô từ Đà Nẵng đến và qua địa bàn Thừa Thiên - Huế không chịu sự kiểm tra trực tiếp của trạm kiểm dịch.

Trước đó, sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Thừa Thiên - Huế có văn bản thông báo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tỉnh yêu cầu người, phương tiện đến Huế, cán bộ, công chức, công dân địa phương đi nghỉ lễ, công tác từ các địa phương trở về phải khai báo y tế bắt buộc. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm đối với những trường hợp khai báo gian dối, trốn tránh khai báo y tế.