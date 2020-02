Lật ghe sông Vu Gia: Báo động tai nạn đường thuỷ do tàu ghe mất an toàn

Theo Uỷ ban ATGT quốc gia, vụ lật ghe trên sông Vu Gia (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xảy ra vào 15 giờ 10 ngày 25.2, khiến 6 người chết.

Hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam và huyện Đại Lộc đang tiến hành điều tra, xác minh để kết luận nguyên nhân vụ việc và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Tuy nhiên, thông tin ban đầu từ hiện trường cho thấy, chiếc thuyền được đưa vào hoạt động mà không có áo phao hoặc thiết bị cứu sinh cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, việc chở quá nhiều người và gió mạnh, sóng lớn cũng là lý do dẫn đến xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Đáng chú ý, thống kê cho thấy, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn khi sử dụng thuyền gia dụng chở người, hàng hoá, nông sản, làm chết nhiều người. Nguyên nhân do các phương tiện tàu, ghe đều do người dân và các cơ sở sản xuất thủ công tự đóng, không theo quy chuẩn kỹ thuật, không có thử nghiệm và kiểm định về an toàn giao thông.

Hầu hết các phương tiện gia dụng không được trang bị áo phao, thiết bị cứu sinh và thiết bị an toàn theo quy định của luật Đường thuỷ nội địa.

Chế tài xử phạt đối với việc đưa phương tiện gia dụng không có thiết bị an toàn, phao cứu sinh hoặc thiết bị cứu sinh vào hoat động còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe; chưa có chế tài xử phạt đối với hành vi không mặc áo phao (không mang dụng cụ cứu sinh) đối với người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông đường thuỷ trên phương tiện gia dụng.

Uỷ ban ATGT quốc gia đề nghị Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng nặng chế tài xử phạt đảm bảo đủ sức răn đe để ngăn ngừa các hành vi vi phạm, như đưa phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 - 15 tấn hoặc có sức chở từ 5 - 12 người… hoạt động mà không tuân thuỷ các quy định về an toàn giao thông. Bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định bắt buộc về mặc áo phao hoặc cầm theo dụng cụ cứu sinh đối với người đi trên tàu, ghe.