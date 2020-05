Lật ghe trên sông Thu Bồn: Dự định, ước mơ vùi chôn dưới lòng sông lạnh

Đánh vật với hà bá

Con sông Thu Bồn bao bao đời nay vốn hiền hòa bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh của người dân ở thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) vào một buổi chiều định mệnh ngày 8.5.

Chỉ thoáng chốc, dòng nước dữ đã cướp đi sinh mệnh của những chàng trai trẻ.

Nhiều người thân của các nạn nhân khóc ngất khi nghe tin ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Là người may mắn thoát chết trong vụ lật ghe chở 11 người bị lật trên sông Thu Bồn, anh Dương Hà (31 tuổi) vẫn chưa hết thất thần.

Anh Hà cho biết, trưa 8.5, cả nhóm gồm 11 người thuê ghe của anh Lê Văn Lưu sang khu du lịch Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) chơi; khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, khi cả nhóm trở về thì gặp nạn.

Theo anh Hà, khi ra sông Thu Bồn được một đoạn thì chiếc ghe gặp gió to, sóng đánh vào ghe hai lần khiến ghe bị lật.

“Khi ghe bị lật, tôi chỉ biết bơi sơ sơ nên cố gắng vùng vẫy, đánh vật với hà bá thì mới ngoi lên được. Khoảng 15 phút sau thì có một chiếc ghe ngư dân đi ngang qua vớt lên”, anh Hà nhớ lại.

Ông Dương Chính (67 tuổi, bác ruột của nạn nhân Nguyễn Ngọc Trường) cho hay, Trường sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà chỉ có hai anh em, anh trai đi làm ở TP.HCM.

“Trường rất hiền lành và chăm chỉ. Ba mẹ mất sớm nên vất vả từ bé, vậy mà giờ ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ”, ông Chính đau xót.

Ngất lên ngất xuống khi nhận tin dữ

Trời càng về chiều, dòng người đổ về bờ sông Thu Bồn để ngóng chờ tin tức của hai nạn nhân xấu số vẫn còn đang mất tích. Trong chút hy vọng, họ cầu mong sẽ có phép màu nào đó giúp cho những người còn mất tích sẽ được bình an, hay chỉ là sớm tìm thấy thi thể để đưa về an nghỉ.

Nhiều người thân thắp hương cầu nguyện mong sớm tìm được những người mất tích ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bà Võ Thị Thành (66 tuổi, mẹ của nạn nhân Võ Hùng Tâm) dường như không còn sức lực từ khi nhận được hung tin của con trai; đã nhiều lần, bà ngất lên, ngất xuống.

Trong buổi chiều nghiệt ngã đó, khi đang đi làm thuê thì bà hay tin con trai mình mất tích do lật ghe trên sông. “Đến bây giờ, không biết bà ấy đã ngất đi bao nhiêu lần. Chúng tôi cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết cố gắng động viên bà ấy vượt qua mất mát quá lớn này”, một người hàng xóm kể.

Dù trời nắng nóng, hàng ngàn người vẫn tập trung theo dõi sự việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngồi bên canh chừng mẹ, chị Võ Thị Thương (27 tuổi, chị gái của anh Tâm) cũng đã khóc cạn nước mắt. Chị Thành nghẹn giọng: “Tâm mới đi làm nhà hàng ở Hội An được một thời gian, do nghỉ dịch nên ở nhà phụ việc nhà nhưng không may lại ra đi như vậy. Không biết rồi đây, mẹ con tôi phải đối mặt với nỗi đau này như thế nào nữa”.

Rời xóm nhỏ, những tiếng khóc ai oán vẫn còn vang vọng khiến chúng tôi không thể nào cầm lòng bởi những nạn nhân ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Họ còn cả một tương lai, những hoài bão ở phía trước. Vậy mà giờ đây, tất cả đó đã chôn vùi mãi mãi dưới lòng sông Thu Bồn rộng lớn.