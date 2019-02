Lật tẩy nhiều ‘con nghiện’ ôm vô lăng

2 ngày xử lý hơn 100 xe khách vi phạm Ngày 12.2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Bình cho biết sau 2 ngày ra quân tổng kiểm soát các phương tiện ô tô đi vào miền Nam sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong đó tập trung chủ yếu vào xe chở khách, PC08 phát hiện, lập biên bản hơn 140 trường hợp vi phạm; dự kiến tiền phạt trên 170 triệu đồng, trong đó 27 trường hợp nộp phạt tại chỗ với số tiền gần 40 triệu đồng. Các phương tiện vi phạm các lỗi chủ yếu như: chạy quá tốc độ quy định (81 trường hợp), chở quá số người quy định (10 trường hợp), đi không đúng phần đường (5 trường hợp), vi phạm nồng độ cồn (8 trường hợp), xuống khách để trốn tránh lực lượng CSGT (2 trường hợp)… Có trường hợp như ô tô khách 29B-603.93 do Nguyễn Văn Hà (ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển chạy hướng bắc - nam chở quá số người quy định lại không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Trương Quang Nam