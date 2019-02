Bị phát hiện dương tính với heroin, tài xế xe đầu kéo bảo do uống... thuốc ho

Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách và ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, chiều 12.2, tại Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa của đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thuộc địa bàn H.Châu Thành, Tiền Giang), Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 5, thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an H.Châu Thành tiến hành chặn dừng nhiều xe tải, xe khách, xe container lưu thông qua trạm thu phí để tiến hành kiểm tra nhanh ma túy và chất kích thích đối với tài xế.

ẢNH: LÊ LANG Tài xế được kiểm tra nhanh ma túy tại Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa

Sau 1 giờ làm việc, có 10 tài xế ở các tỉnh như: TP.HCM, Tiền Giang, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu được lấy mẫu nước tiểu kiểm tra nhanh ma túy và chất kích thích bằng que thử. Kết quả cho thấy 10 tài xế đều âm tính với ma túy và chất kích thích khác.

Lãnh đạo Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 5 cho biết trong những ngày tới, đơn vị sẽ tiếp tục ra quân thực hiện tuần tra kiểm soát theo kế hoạch.

Lê Lang