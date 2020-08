Lên Facebook 'Xe ké miền Trung' tìm đường từ vùng dịch Đà Nẵng về Huế

Ngày 9.8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trong hai ngày 7 - 8.8 lực lượng công an phối với chính quyền các địa phương liên quan đã tìm ra và buộc 13/14 người dân tại H.Phú Vang và Nam Đông và Phú Lộc có dấu hiệu trốn dịch, vi phạm phòng chống dịch Covid -19 vào khu cách ly tập trung phòng chống dịch theo quy định.

Công an làm việc với tài xế Trương Thanh Minh

Theo lời khai ban đầu của một số người dân ở H.Phú Vang đi "xe ké" để rời Đà Nẵng về Thừa Thiên - Huế mà không phải khai báo y tế, đi cách ly theo quy định, họ thông qua trang Facebook “Xe ké miền Trung”.

Ngày 7.8, những người này đã liên hệ với một tài xế tên M. qua số điện thoại 093.243.52... Người này báo sẽ chở họ cùng 3 người khác từ Đà Nẵng về Huế với tổng giá tiền là 1.750.000 đồng. Sau khi thống nhất thời gian, tài xế M. đón 6 người (3 người Phú Vang, 1 người Phú Lộc, 2 người Nam Đông) tại đường Nguyễn Trung Trực, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Khi xe chạy đến TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, nơi có 2 chốt kiểm soát y tế đang làm việc 24/24, M. để khách xuống sau chốt kiểm soát y tế thứ nhất để khách đi bộ theo đường biển; tiếp đó M. gọi và chuyển khách sang xe 1 xe 7 chỗ khác đã đợi sẵn ở Lăng Cô để trung chuyển và khách phải trả thêm 250.000 đồng.

Ngay khi nhận được tin do người dân cung cấp, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kịp thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương có liên quan nhanh chóng xác minh làm rõ sự việc, buộc những người liên quan đi cách ly, xử lý hành vi phạm pháp