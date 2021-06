Liên quan đến 2 ca dương tính Covid-19, Lâm Đồng họp khẩn tối nay

Tại buổi họp, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết sáng 25.6 nhận được tin từ CDC Bắc Giang, ông H.V.C nhiễm Covid-19 ; ông C. là tài xế xe đông lạnh (ngụ P.9, TP.Đà Lạt), chở vải từ H.Lục Ngạn (Bắc Giang) về Lâm Đồng ngày 17.6; ngày 24.6 khi ông C. lái xe đến H.Lục Ngạn (Bắc Giang), ông C. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và được xác định là BN14246 .