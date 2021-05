Lĩnh án 7 năm tù vì...bán chốt gác của công an phường

Theo truy tố, tháng 7.2016, Trần Đình Quang gặp Trưởng công an P.Nguyễn Trãi (Q.Hà Đông, Hà Nội) và Ban quản lý chợ Hà Đông để hỏi về chủ trương chuyển đổi gian ki ốt treo biển Công an P.Nguyễn Trãi - chợ Hà Đông từ tầng 1 lên tầng 2, mà Công an P.Nguyễn Trãi được giao làm chốt đảm bảo an ninh trật tự tại chợ. Tuy nhiên, cả 2 nơi đều trả lời là không biết về chủ trương chuyển đổi này và hướng dẫn Quang lên hỏi tại UBND Q.Hà Đông.