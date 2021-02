Tháng 9.2019, TAND TP.Nha Trang đưa Đinh Tiến Sử cùng 3 đồng phạm ra xét xử về tội chứa mại dâm (tổ chức đưa phụ nữ vào KS Bavico Nha Trang bán dâm cho khách Trung Quốc để hưởng lợi), sau đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trước đó, đầu tháng 2.2018, Sử bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội chứa mại dâm; sau đó, Sử được tại ngoại. Ngày 7.11.2019, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã có lệnh truy nã đặc biệt đối với Đinh Tiến Sử do trong quá trình tống đạt quyết định khởi tố (vụ “lừa bán căn hộ trên đất quốc phòng” - PV) thì bị can Sử không có mặt tại nơi làm việc, nơi cư trú. Đến ngày 30.11.2019, Sử bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt khi đang trốn tại TP.Huế.