Lô hàng quần áo xuất xứ Trung Quốc 49.000 USD ghi 'Made in Viet Nam'

Ngày 9.10, tại cảng Cát Lái (P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP.HCM và Công an TP.HCM, Bộ đội biên phòng TP.HCM kiểm tra, phát hiện lô hàng quần áo nhập khẩu từ Trung Quốc có nhiều dấu hiệu bất thường.

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện, lô hàng gồm 47 kiện quần áo đựng trong container được Công ty TNHH Thịnh Hòa (P.15, Q.Tân Bình) nhập khẩu từ Trung Quốc. Tất cả lô hàng này đều ghi xuất xứ Trung Quốc, thế nhưng qua kiểm tra, có nhiều mẫu quần áo được dán nhãn mác 'Made in Viet Nam', 'Made in Korea'. Đoàn kiểm tra phát hiện có rất nhiều túi đựng nhãn mác Made in Korea.