Lỗ hổng giám sát nhìn từ vụ án Phan Văn Anh Vũ

Qua những vụ đã xét xử, truy tố cho thấy lỗ hổng kiểm tra, giám sát để cá nhân này móc ngoặc với các quan chức thâu tóm công sản, gây thiệt hại cực lớn.

Khởi nghiệp từ nghề nhôm kính, chỉ trong thời gian ngắn, Phan Văn Anh Vũ đã sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 38. Đến năm 42 tuổi, Vũ bị bắt bởi hàng loạt sai phạm chủ yếu liên quan việc thâu tóm đất công, chiếm đoạt tài sản ngân hàng.

Để có được gia sản, quyền lực, phải kể đến những “tấm bình phong”, sự bảo kê và thủ đoạn tinh vi của Vũ.

Với những thủ đoạn câu kết, móc ngoặc để thâu tóm đất công,

Phan Văn Anh Vũ đã khiến hơn 20 lãnh đạo tỉnh, thành, 3 tướng công an cùng hàng chục cán bộ, đảng viên rơi vòng lao lý. Tổng cộng Vũ “thâu tóm” khoảng 36 địa chỉ nhà, đất vàng công sản tại Đà Nẵng và TP.HCM; tổng diện tích khoảng 63 ha, tổng thiệt hại hàng chục ngàn tỉ đồng ngân sách. Ngoài thâu tóm đất công, Vũ còn nhúng tay cả vào việc chiếm đoạt, lũng đoạn ngân hàng. Cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố Vũ đồng phạm cùng với cựu Tổng giám đốc Đông Á Trần Phương Bình trong việc chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 203 tỉ đồng.

Phan Văn Anh Vũ được tuyển dụng vào lực lượng công an nhân dân, biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, từ 1.10.2009, sau đó được thăng lên hàm thượng tá. Sau khi phát hiện những sai phạm của Vũ, ngày 20.9.2017, Bộ Công an đã có quyết định kỷ luật giáng cấp bậc từ thượng tá xuống trung tá, đồng thời cách chức phó trưởng phòng biệt phái và cho xuất ngũ ra khỏi lực lượng công an. Sau đó, Vũ bị khởi tố và bắt tạm giam, đến ngày 25.5.2018 thì bị khai trừ khỏi Đảng.