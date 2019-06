Giữ nguyên hình phạt với 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an

Sau 4 ngày xét xử, chiều 13.6, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết với 5 bị cáo trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng và TP.HCM. Theo đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo; giữ nguyên án sơ thẩm đã tuyên đối với hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân (36 tháng tù) và Bùi Văn Thành (30 tháng tù), cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo HĐXX, bị cáo Tân đã ký 6 văn bản trên danh nghĩa Bộ Công an để giúp các doanh nghiệp của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” , thuê, mua được 3 nhà, đất công sản mà không kiểm tra tính pháp lý. Trong khi đó, bị cáo Thành đã ký 2 văn bản để giúp Vũ “nhôm” mua 1 nhà, đất công sản với giá hời. Các bị cáo này còn thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát nên không phát hiện Vũ “nhôm” đã sử dụng các nhà, đất công sản này phục vụ cho mục đích cá nhân.

Đáng chú ý, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo về trách nhiệm dân sự và biện pháp tư pháp của Vũ “nhôm”; chấp nhận một phần kháng cáo, sửa hình phạt cho bị cáo Nguyễn Hữu Bách, cựu cán bộ Tổng cục Tình báo và bị cáo Phan Hữu Tuấn, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an). Cụ thể, HĐXX tuyên bị cáo Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù; tổng hợp với bản án 15 năm tù của TAND cấp cao tại TP.HCM là 30 năm tù. Bị cáo Tuấn bị tuyên 4 năm tù, giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm; bị cáo Bách bị phạt 42 tháng tù, giảm 18 tháng tù so với án sơ thẩm.