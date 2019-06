Bác kháng cáo xin hưởng đặc ân án treo của 2 cựu Thứ trưởng Công an

Theo đó, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định bác kháng cáo xin xem xét lại hình phạt, giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên đối với hai cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành (30 tháng tù), Trần Việt Tân (36 tháng tù), cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi đó, 3 bị cáo là cán bộ cấp dưới của 2 cựu thứ trưởng đều được HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội chấp nhận một phần kháng cáo đối với tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, bị cáo Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ ‘nhôm” , Chủ tịch HĐQT công ty Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty Nova Bắc Nam 79, dù bị giữ nguyên mức án sơ thẩm (15 năm tù) nhưng được xem xét về các biện pháp tư pháp về tài sản. Bị cáo Phan Hữu Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục tỉnh báo Bộ Công an, bị phạt 4 năm tù (sơ thẩm là 5 năm tù), Nguyễn Hữu Bách, cựu cán bộ Tổng cục tình báo Bộ Công an bị phạt 42 tháng tù (so với mức 5 năm tù tuyên ở phiên sơ thẩm).