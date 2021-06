Lỗ hổng từ các vụ cháy làm tử vong nhiều người

Ngày 16.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Cục Khoa học hình sự Bộ Công an đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ cháy phòng trà Fill (146 Đinh Công Tráng, P.Lê Mao, TP.Vinh, Nghệ An) rạng sáng 15.6 khiến 6 người chết. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện ở tầng 1 rồi cháy lan.