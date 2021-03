Lo ngại không tiêu thụ được tro xỉ than ở Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

Theo báo cáo của ông Thiên Thanh Sơn, giám đốc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Cenco3 - EVN), hiện nay nhà máy này đã cải tiến công nghệ đốt, trộn than ngoại vào than nội tới trên 35%, khiến cho lượng tro xỉ than giảm đáng kể. Nhưng hiện nay bãi xỉ than ngày càng đầy , trong khi tỉ lệ tiêu thụ tro xỉ than vẫn rất chậm.