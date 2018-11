Lo ngại trạm cân lại đặt sai vị trí

Thế nhưng, đây chưa phải là tuyến đường “nóng” về tình trạng xe quá tải lưu thông qua đây.



Trạm cân đặt trên đường vắng

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Dầu Tiếng là một huyện thuộc diện vùng sâu vùng xa của Bình Dương. Đường ĐT 749, nơi dự kiến đặt TCDĐ là tuyến đường đi từ xã Minh Hoà (H.Dầu Tiếng) đến TT.Chơn Thành (H.Chơn Thành, Bình Phước) chiều dài chưa đầy 10km, phương tiện tham gia lưu thông chủ yếu xe tải chở cát từ lòng hồ Dầu Tiếng đi các nơi khác. Hiện, Sở GTVT Bình Dương đã vận động người dân ở H.Dầu Tiếng bàn giao mặt để xây dựng và đặt TCDĐ trên ĐT.749 và ĐT.744 ( cũng thuộc H.Dầu Tiếng) để phục vụ công tác kiểm soát tải trọng.

Tại Bình Dương, tổng cục cũng cảnh báo tình trạng xe tải nặng vận chuyển hàng hóa quá tải từ các nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) lưu thông trên ĐT. 743 và các tuyến đường xung quanh KCN Sóng Thần, KCN Đồng An (thuộc TX.Thuận An và Dĩ An - PV) cũng diễn ra. Do đó, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu các sở GTVT, các cục quản lý đường bộ chỉ đạo lực lượng thanh ra giao thông (TTGT) tăng cường kiểm tra tại các cơ sở đầu nguồn hàng như các cảng, nhà máy, xí nghiệp lớn trong các KCN, các mỏ đá, vật liệu xây dựng...

Vì sao không đặt trạm cân ở những vị trí mà Tổng cục đường bộ VN cảnh báo và trên địa bàn các TX.Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và H.Bắc Tân Uyên, nơi có nhiều lưu lượng xe ben, xe quá tải lưu thông?. Ông Nguyễn Đỗ Vũ, Chánh TTGT giải thích việc đặt TCDĐ phải được lựa chọn vị trí thuận tiện. “Mỗi chỗ đặt trạm phải mất chi phí từ 7 - 800 triệu đồng và phải được UBND tỉnh chấp thuận nên phải chọn các vị trí như vậy”, ông Vũ nói.

Tính đến hết tháng 10.2018, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện 63.378 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt 43.618 trường hợp với tổng số tiền 59,44 tỉ đồng. Trong đó: Lực lượng CSGT phát hiện 61.163 trường hợp vi phạm, xử phạt 41.403 trường hợp với tổng số tiền trên 50 tỉ đồng. Lực lượng TTGT lập 2.015 biên bản, xử phạt 2.196 trường hợp với số tiền trên 8,4 tỉ đồng. Xe ben liên tục gây tai nạn

Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hoá rất nhanh. Chính từ vấn đề này phát sinh nhu cầu chuyên chở vật liệu xây dựng, san lấp rất lớn. Mỗi ngày trên các tuyến đường ở Bình Dương bên cạnh những chiếc container, xe tải nặng là những chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng, đất đá san lấp phục vụ các công trình và từ các mỏ đất, đá ra các cảng sông đã gây ra nỗi ám ảnh về TNGT cho người dân.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chỉ trong 2 ngày (31.10 và 1.11), trên địa bàn Bình Dương liên tục xảy ra hàng loạt vụ TNGT làm 2 chết người. Cụ thể, chiều 31.10, xe ben BS 61C - 189.83 trong lúc ôm cua rẽ phải đã tông chết ông Trần Chuẩn (46 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đi xe máy trên Nguyễn Thị Minh Khai (P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An).

Sáng 1.11, xe ben BS 61C - 347.90 lưu thông trên đường ĐT747B đoạn qua TX.Tân Uyên, khi đến đoạn giao nhau với đường ĐT 747 thì xảy ra tai nạn với 2 xe máy, cán chết ông Phạm Tuấn Kiệt (ngụ TP.HCM) và làm 2 người khác bị thương. Còn theo số liệu của Ban ATGT tỉnh Bình Dương, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn đã xảy 782 vụ TNGT làm chết 131 người, bị thương 836 người.

Chiều 8.11, tại cuộc họp thông tin cho báo chí, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT Công an Bình Dương, cho biết hiện nay CSGT cũng đang triển khai lắp camera kiểm soát trọng tải trên các tuyến đường và sẽ tiến tới phạt nguội đối với xe chở quá tải.