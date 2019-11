Loại khỏi ngành 2 cán bộ công an thiếu chuẩn mực

Ngày 18.11, trao đổi với Thanh Niên , thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết cơ quan này đã quyết định giáng quân hàm từ đại úy xuống trung úy đối với bà Lê Thị Hiền (36 tuổi, cán bộ Công an Q.Đống Đa, Hà Nội), đồng thời yêu cầu người này xuất ngũ ngay trong ngày.

Bà Hiền là người đã xích mích với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), có những lời lẽ thô tục, hành vi không đúng mực với các nhân viên hàng không và gây náo loạn tại đây ngày 11.8. Bà Hiền cũng đã bị Đảng bộ Q.Đống Đa khai trừ khỏi Đảng.

Cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết công an tỉnh này đã giáng quân hàm từ thượng úy xuống trung úy và loại khỏi ngành đối với ông Nguyễn Xô Việt (35 tuổi, cán bộ Đội tổng hợp Công an TX.Phổ Yên, Thái Nguyên). Ông Việt sẽ trả quân trang, xuất ngũ về địa phương từ ngày 19.11.

Trước đó, chiều 10.11, ông Việt đã có những hành vi trái chuẩn mực với 2 nhân viên Trạm dừng nghỉ Hải Đăng (trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, thuộc địa bàn TX.Phổ Yên). Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, hành vi của ông Việt đã xâm hại đến sức khỏe và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, ông Việt cũng vi phạm quy tắc ứng xử của lực lượng Công an nhân dân.

Theo Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Thái Nguyên, những hành vi kể trên đã làm mất uy tín những người gây ra sự việc, gây dư luận xấu trong nhân dân và bức xúc trong cán bộ, chiến sĩ công an, nên cần loại ra khỏi ngành.